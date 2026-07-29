Musique Robinson Khoury  MŸA   Le Volcan Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Musique Robinson Khoury MŸA

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-05 19:00:00

fin : 2027-04-05

Date(s) :

2027-04-05

Robinson Khoury compte parmi les plus illustres trombonistes de sa génération. Repéré il y a plusieurs années aux côtés d’Ibrahim Maalouf et Natacha Atlas, il remporte en 2024 le Prix Django Reinhardt et est sacré meilleur musicien de l’année par l’Académie du Jazz. Sans évoquer sa nomination aux Victoires du Jazz de 2025 dans la catégorie concert , qui témoigne de son rayonnement.

Il foulera pour la première fois la grande scène du Volcan avec son projet MŸA, inspiré des traditions du Moyen-Orient transmises par ses ancêtres, tout comme par les partitions de Bach, qu’il mêle à des résonances analogiques modulaires et jazz. Par ce dialogue entre héritage et modernité, le musicien ouvre ainsi la voie à de nouveaux territoires sonores. À la fois atmosphérique et organique, ce concert qui parcourra les titres de son dernier album Transara, nous promet une expérience aux confins de l’inattendu.

Durée 1h15

Tout public

Réservation obligatoire .

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

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English : Musique Robinson Khoury MŸA

L’événement Musique Robinson Khoury MŸA Le Havre a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie