[Musique] Songbook Collectif F71 Méru

[Musique] Songbook Collectif F71

33 rue Voltaire Méru Oise

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 20:00:00

fin : 2026-03-12 21:00:00

Date(s) :

2026-03-12

Puissant et poétique, ce spectacle vous touchera en plein cœur.

Une femme à la voix envoûtante chante les différentes formes de discriminations tandis qu’une autre transforme en direct les paroles en dessins projetés sur scène.

Avec SongBook, le collectif F71 nous rappelle que le combat contre l’intolérance est ancré dans une longue histoire musicale.

Gospel, rap, pop ou blues, peu importe le genre. Lymia Vitte, en chanteuse impeccable, et Charlotte Melly, dessinatrice live, ont fait une sélection de morceaux de Maxime Le Forestier à Aretha Franklin en passant par Eddy de Pretto. Chaque chanson de ce concert dessiné illustre les multiples formes de la discrimination racisme, homophobie, peur de la différence…

Puissant et poétique, ce spectacle vous touchera en plein cœur.

Une femme à la voix envoûtante chante les différentes formes de discriminations tandis qu’une autre transforme en direct les paroles en dessins projetés sur scène.

Avec SongBook, le collectif F71 nous rappelle que le combat contre l’intolérance est ancré dans une longue histoire musicale.

Gospel, rap, pop ou blues, peu importe le genre. Lymia Vitte, en chanteuse impeccable, et Charlotte Melly, dessinatrice live, ont fait une sélection de morceaux de Maxime Le Forestier à Aretha Franklin en passant par Eddy de Pretto. Chaque chanson de ce concert dessiné illustre les multiples formes de la discrimination racisme, homophobie, peur de la différence… .

33 rue Voltaire Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 52 35 00 billetterie@ville-meru.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Powerful and poetic, this show will touch your heart.

A woman with a haunting voice sings about various forms of discrimination, while another transforms the lyrics into live drawings projected onto the stage.

With SongBook, the F71 collective reminds us that the fight against intolerance is rooted in a long musical history.

Gospel, rap, pop or blues, whatever the genre. Lymia Vitte, an impeccable singer, and Charlotte Melly, live illustrator, have made a selection of songs from Maxime Le Forestier to Aretha Franklin and Eddy de Pretto. Each song in the concert illustrates the many forms of discrimination: racism, homophobia, fear of difference?

L’événement [Musique] Songbook Collectif F71 Méru a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre