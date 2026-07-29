Musique Starseed’z (K-POP) Théâtre Le Normandy Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Musique Starseed’z (K-POP)

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 17:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Dans le cadre du festival Un Automne à Buller, le Théâtre Le Normandy a le plaisir d’accueillir Starseed’Z, un groupe de K-pop qui séduit par son univers futuriste, son énergie débordante et ses performances scéniques ultra travaillées.

Mêlant chant, danse et mise en scène immersive, Starseed’Z propose un véritable voyage au cœur de la culture K-pop. Chaque membre apporte sa personnalité, son style et son énergie pour créer un show puissant, rythmé et fédérateur. Inspiré des plus grands codes de la scène coréenne actuelle, le groupe enchaîne chorégraphies millimétrées, refrains entêtants et interactions avec le public dans une ambiance électrisante.

Pensé comme une expérience à part entière, leur concert promet un moment spectaculaire et festif, entre pop moderne, esthétique visuelle affirmée et passion partagée avec les fans. Une date incontournable pour tous les amateurs de K-pop et de pop culture au Normandy !

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

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English : Musique Starseed’z (K-POP)

L’événement Musique Starseed’z (K-POP) Le Havre a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie