Musique The Magical Music of Harry Potter Théâtre Le Normandy Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Musique The Magical Music of Harry Potter

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-17 16:00:00

fin : 2027-01-17

Date(s) :

2027-01-17

The Magical Music of Harry Potter avec un invité de marque des films ! Découvrez les plus belles musiques nommées aux Oscars des films Harry Potter lors d’une soirée de concert unique avec le Magical Film Orchestra & Choir, des illusions magiques, un quiz Harry Potter et des échanges avec le public.

Savourez les plus belles musiques de films composées par John Williams, quintuple lauréat d’un Oscar, ainsi que des œuvres de Patrick Doyle, Nicholas Hooper et Alexandre Desplat, également oscarisé ! De Le Thème d’Hedwige à Les Adieux de Dumbledore , en passant par le thème d’entrée de Voldemort et Sorcières, Baguettes et Sorciers !

Vivez une soirée magique avec un concert Harry Potter ! Profitez de l’unique série de concerts de musiques de films au monde en compagnie d’un invité de marque des films Harry Potter. Il interprétera non seulement les plus belles musiques, mais se prêtera également à une séance photo gratuite avec vous si vous achetez vos billets dès aujourd’hui !

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

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English : Musique The Magical Music of Harry Potter

L’événement Musique The Magical Music of Harry Potter Le Havre a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie