Musique The Music of Hans Zimmer & Others Théâtre Le Normandy Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Musique The Music of Hans Zimmer & Others

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-22 20:00:00

fin : 2027-01-22

Date(s) :

2027-01-22

The Music of Hans Zimmer & Others A Celebration of Film music

Le Roi Lion , Dune , Pirates des Caraïbes , Gladiator , The Dark Knight , Man of Steel , Spiderman , Inception , Interstellar , Dunkerque et plus encore … !

Hans Zimmer est reconnu mondialement comme l’un des talents musicaux les plus innovants d’Hollywood. Aucun autre compositeur n’a autant influencé le monde du cinéma au cours des deux dernières décennies. Ses compositions bouleversantes pour des films tel que Le Roi Lion , Dune , Pirates des Caraïbes , Gladiator , The Dark Knight , Inception et Interstellar lui valurent plusieurs nominations aux Oscars, Globes et Emmys.

Venez vivre durant 2 heures une rétrospective symphonique sur les plus beaux moments du cinéma, interprétés par un orchestre, un chœur et solistes.

Présenté par LANCELOT PRODUCTIONS (PLATESV-I-2025-000181)

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

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English : Musique The Music of Hans Zimmer & Others

L’événement Musique The Music of Hans Zimmer & Others Le Havre a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie