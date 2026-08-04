Musique The Wall En Concert Théâtre Le Normandy Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Musique The Wall En Concert

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-17 17:00:00

fin : 2026-12-17

Date(s) :

2026-12-17

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Courez vite… et réservez vos billets pour le plus grand opéra rock de tous les temps !

De Another Brick in the Wall à Comfortably Numb , plongez dans l’univers sonore unique de Pink Floyd qui a redéfini le monde du rock.

Mélodies révolutionnaires, paroles envoûtantes, un spectacle son et lumière à couper le souffle vivez The Wall de Pink Floyd comme jamais auparavant.

Célébrez les chansons originales de avec les musiciens originaux et des invités de marque ayant joué avec Pink Floyd ou Roger Waters ! Réservez vos billets tant qu’il en reste !

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

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English : Musique The Wall En Concert

L’événement Musique The Wall En Concert Le Havre a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie