Musique traditionnelle poitevine POL Festival de Bouche à Oreille Amphithéâtre Parthenay
Musique traditionnelle poitevine POL Festival de Bouche à Oreille Amphithéâtre Parthenay vendredi 24 juillet 2026.
Parthenay
Musique traditionnelle poitevine POL Festival de Bouche à Oreille
Amphithéâtre 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:45:00
fin : 2026-07-24 22:45:00
Date(s) :
2026-07-24
MUSIQUE TRADITIONNELLE POITEVINE
Cette nouvelle création d’essence matrimoniale et patrimoniale vient de loin et prend le temps de se fabriquer.
La tradition sert ici de matière à narrer, de trame à raconter avec les mots d’hier au travers des sons d’aujourd’hui.
Le jeu du violon frissonne solidement et se laisse nimber par l’escalade des couches sonores soigneusement imbriquées par la batterie et les machines électroniques.
La cadence se crée à plusieurs, l’instrument est entre toutes les mains, l’individualité disparaît dans la matière et la machine se met à battre.
Soutenues par un son puissant aux accents psychédéliques, des archives sonores et visuelles dépeignent une version imaginée du Poitou.
Alain Josué Batteries, machines
Arnold Courset-Pintout Synthétiseurs, traitements, samples
Bastien Clochard Violon, chant, collectage
Sur réservation en ligne .
Amphithéâtre 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Musique traditionnelle poitevine POL Festival de Bouche à Oreille
L’événement Musique traditionnelle poitevine POL Festival de Bouche à Oreille Parthenay a été mis à jour le 2026-06-10 par CC Parthenay Gâtine
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