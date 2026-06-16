Musique traditionnelle poitevine POL Festival de Bouche à Oreille Amphithéâtre Parthenay

Parthenay

Musique traditionnelle poitevine POL Festival de Bouche à Oreille

Amphithéâtre 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:45:00

fin : 2026-07-24 22:45:00

Date(s) :

2026-07-24

MUSIQUE TRADITIONNELLE POITEVINE

Cette nouvelle création d’essence matrimoniale et patrimoniale vient de loin et prend le temps de se fabriquer.

La tradition sert ici de matière à narrer, de trame à raconter avec les mots d’hier au travers des sons d’aujourd’hui.

Le jeu du violon frissonne solidement et se laisse nimber par l’escalade des couches sonores soigneusement imbriquées par la batterie et les machines électroniques.

La cadence se crée à plusieurs, l’instrument est entre toutes les mains, l’individualité disparaît dans la matière et la machine se met à battre.

Soutenues par un son puissant aux accents psychédéliques, des archives sonores et visuelles dépeignent une version imaginée du Poitou.

Alain Josué Batteries, machines

Arnold Courset-Pintout Synthétiseurs, traitements, samples

Bastien Clochard Violon, chant, collectage

Sur réservation en ligne .

Amphithéâtre 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Musique traditionnelle poitevine POL Festival de Bouche à Oreille

L’événement Musique traditionnelle poitevine POL Festival de Bouche à Oreille Parthenay a été mis à jour le 2026-06-10 par CC Parthenay Gâtine