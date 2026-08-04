Musique Tributes AC/DC & Rolling Stones Théâtre Le Normandy Le Havre
samedi 15 mai 2027 · Théâtre Le Normandy · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Musique Tributes AC/DC & Rolling Stones
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-15 20:30:00
fin : 2027-05-15
Date(s) :
2027-05-15
Préparez-vous à un choc des titans 100% Rock ‘n’ Roll !
D’un côté, DIRTY ROSIE célèbre l’âge d’or du plus grand groupe de Hard Rock de la planète AC/DC. Concentré sur la période mythique de Bon Scott (1974-1980), ce quintet ultra-solide de la scène nantaise mené par un Julius en véritable Angus Young va enchaîner les tubes et les riffs ravageurs pour un show survolté.
De l’autre, les STICKY FINGERS reprennent le flambeau des éternels Rolling Stones. Avec une fidélité impressionnante et un groove implacable, ils vous feront revivre les plus grands hymnes du Rock britannique.
Deux lives, une seule promesse une soirée légendaire !
Réservation obligatoire .
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com
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English : Musique Tributes AC/DC & Rolling Stones
L’événement Musique Tributes AC/DC & Rolling Stones Le Havre a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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