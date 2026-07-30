Musique UPTOWN JAZZ TRIO rencontre ERIK SATIE Théâtre Le Normandy Le Havre
dimanche 27 septembre 2026 · Théâtre Le Normandy · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Musique UPTOWN JAZZ TRIO rencontre ERIK SATIE
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 15:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Composé de Florent Gac au piano, Clément Landais à la contrebasse et Grégory Serrier à la batterie, le Uptown Jazz Trio voit le jour à Rouen en Normandie en 2012. Fruit d’une rencontre informelle autour des compositions du pianiste Mulgrew Miller, le répertoire du trio s’est par la suite étoffé de compositions de maîtres du piano jazz tels que Cedar Walton, Kenny Barron, Ray Bryant, Hank Jones… Un répertoire élégant et raffiné qui s’est enrichi depuis peu d’arrangements personnels inédits du compositeur natif de Honfleur Erik Satie ou quand l’énergie swing rencontre la vibration impressionniste.
Réservation obligatoire .
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com
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English : Musique UPTOWN JAZZ TRIO rencontre ERIK SATIE
L’événement Musique UPTOWN JAZZ TRIO rencontre ERIK SATIE Le Havre a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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