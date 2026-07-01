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AGENDA · Maîche

Musiques à Saint’Hipp Concert de la Chorale éphémère Maîche

dimanche 19 juillet 2026 · Maîche

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Eglise
Ville
25120 Maîche
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Maîche

Musiques à Saint’Hipp Concert de la Chorale éphémère

Eglise Maîche Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 17:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Depuis plus de 10 ans, le festival propose de participer à une chorale éphémère. Cette année, une cinquantaine d’amateurs sont partants et seront dirigés par Margit Schmidlet, cheffe de chœur professionnelle.   .

Eglise Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Musiques à Saint’Hipp Concert de la Chorale éphémère

L’événement Musiques à Saint’Hipp Concert de la Chorale éphémère Maîche a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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