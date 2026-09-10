Musiques chorales du XXe siècle, Eglise Saint-Michel, Lille

Informations pratiques

Musiques chorales du XXe siècle Samedi 19 septembre, 20h00 Eglise Saint-Michel Nord

Réservation fortement conseillée. Ouverture de la billetterie le 2 septembre à 18h à ce lien : http://jepm.lille.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Un dialogue entre patrimoines matériel et immatériel

Anniversaires, mémoire, musique ! Ce concert propose deux cantates du XXème siècle, injustement méconnues, concourant donc à les sauvegarder dans la mémoire collective.

Il sera aussi l’occasion d’apprécier à sa juste valeur un instrument, dont on fête le 20ème anniversaire, reconstruit par le facteur d’orgues Bernard Cogez.2026 est aussi l’année de la commémoration du 50ème anniversaire de la mort de Benjamin Britten, et le 60ème anniversaire de la création du Laudes Organi de Kodály.

Programme

Benjamin Britten : Rejoice in the Lamb, opus 30, pour solistes, chœur et orgue

Zoltán Kodály : Laudes organi, pour chœur et orgue

Eglise Saint-Michel Place Philippe Lebon 59000 Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Un dialogue entre patrimoines matériel et immatériel

©Vincent Montagne