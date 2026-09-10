Musiques chorales du XXe siècle, Eglise Saint-Michel, Lille
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Michel · Lille
Informations pratiques
Musiques chorales du XXe siècle Samedi 19 septembre, 20h00 Eglise Saint-Michel Nord
Réservation fortement conseillée. Ouverture de la billetterie le 2 septembre à 18h à ce lien : http://jepm.lille.fr/
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00
Un dialogue entre patrimoines matériel et immatériel
Anniversaires, mémoire, musique ! Ce concert propose deux cantates du XXème siècle, injustement méconnues, concourant donc à les sauvegarder dans la mémoire collective.
Il sera aussi l’occasion d’apprécier à sa juste valeur un instrument, dont on fête le 20ème anniversaire, reconstruit par le facteur d’orgues Bernard Cogez.2026 est aussi l’année de la commémoration du 50ème anniversaire de la mort de Benjamin Britten, et le 60ème anniversaire de la création du Laudes Organi de Kodály.
Programme
Benjamin Britten : Rejoice in the Lamb, opus 30, pour solistes, chœur et orgue
Zoltán Kodály : Laudes organi, pour chœur et orgue
Eglise Saint-Michel Place Philippe Lebon 59000 Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France
Un dialogue entre patrimoines matériel et immatériel
©Vincent Montagne
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