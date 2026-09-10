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Musiques chorales du XXe siècle, Eglise Saint-Michel, Lille

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Michel · Lille

Musiques chorales du XXe siècle, Eglise Saint-Michel, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Eglise Saint-Michel
Adresse
Place Philippe Lebon 59000 Lille
Ville
59046 Lille
Département
Nord
Tarif
Réservation fortement conseillée. Ouverture de la billetterie le 2 septembre à 18h à ce lien : http://jepm.lille.fr/

Musiques chorales du XXe siècle Samedi 19 septembre, 20h00 Eglise Saint-Michel Nord

Réservation fortement conseillée. Ouverture de la billetterie le 2 septembre à 18h à ce lien : http://jepm.lille.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Un dialogue entre patrimoines matériel et immatériel

Anniversaires, mémoire, musique ! Ce concert propose deux cantates du XXème siècle, injustement méconnues, concourant donc à les sauvegarder dans la mémoire collective.
Il sera aussi l’occasion d’apprécier à sa juste valeur un instrument, dont on fête le 20ème anniversaire, reconstruit par le facteur d’orgues Bernard Cogez.2026 est aussi l’année de la commémoration du 50ème anniversaire de la mort de Benjamin Britten, et le 60ème anniversaire de la création du Laudes Organi de Kodály.
Programme
Benjamin Britten : Rejoice in the Lamb, opus 30, pour solistes, chœur et orgue
Zoltán Kodály : Laudes organi, pour chœur et orgue

Eglise Saint-Michel Place Philippe Lebon 59000 Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France
Un dialogue entre patrimoines matériel et immatériel

©Vincent Montagne

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