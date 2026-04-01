Musiques de ballets, Centre de Congrès d’Angers, Angers

Informations pratiques

Musiques de ballets Vendredi 18 décembre, 20h00 Centre de Congrès d’Angers Maine-et-Loire

De 10€ à 48€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-18T20:00:00+01:00 – 2026-12-18T21:30:00+01:00

Fin : 2026-12-18T20:00:00+01:00 – 2026-12-18T21:30:00+01:00

Mêlant humour, poésie et merveilleux, les célèbres pages des ballets de Massenet, Delibes et Tchaïkovski font partie des gourmandises musicales incontournables de cette période de l’année. Les musiciens de l’ONPL et la cheffe d’orchestre polonaise Zofia Kiniorska se livrent ici à un charmant pas de deux et nous entrainent dans un fantastique tourbillon musical. Laissez-vous envoûter par la danse d’Odette et son prince ou par la célèbre Valse de Swanilda, autant de pages remarquables pour leur élégance et leur couleur instrumentale. Un concert féerique pour entrer dans la magie des fêtes !

Jules Massenet | Cendrillon, Suite n°1

Léo Delibes | Coppélia, Suite n°1

Piotr Ilitch Tchaïkovski | Le lac des cygnes, Suite

Zofia Kiniorska, direction

Centre de Congrès d’Angers 33 BD Carnot, 49100 Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0669/fChoixSeanceWidget.aspx?idstructure=0669&EventId=339&sessionid=627 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.41.24.11.20 »}]

Entrez dans la valse folle des fêtes de fin d’année au son des plus beaux ballets.

Pauline Ballet