Musiques de ballets | Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Musiques de ballets | Saison ONPL Samedi 19 décembre, 15h00, 18h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Places à l’unité (de 10 € à 48 €).

Réservation en ligne sur le site web de l’ONPL.

Sur place, le soir du concert, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-19T15:00:00+01:00 – 2026-12-19T16:30:00+01:00

Fin : 2026-12-19T18:00:00+01:00 – 2026-12-19T19:30:00+01:00

Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium :

Musiques de ballets : dirigé par Zofia Kiniorska

Entrez dans la valse folle des fêtes de fin d’année au son des plus beaux ballets.

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://onpl.fr/agenda/musiques-de-ballets/ »}]

Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium. ONPL