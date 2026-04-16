Musiques des montagnes et de fêtes Philharmonie de Paris Paris
Musiques des montagnes et de fêtes Philharmonie de Paris Paris jeudi 24 juin 2027.
Distribution
Nedyalko Nedyalkov , kaval
Darinka Tsekova , gadulka
Zlatko Burov , tambura
Canin Genadi Genkov , gaïda
Miroslav Lazarov , tapan
Simeonova Asya Filipova , chant
Qirjako Vangjeli , luth, direction artistique
Josif Shukallari , clarinette
Jani Jorgo , violon
Ylli Muço , accordéon
Andi Ponoçi , luth
Adriana Thanasi , chant
Evgjeni Çulli , chant
Les mélodies traditionnelles des bergers ont inspiré les musiques des Balkans, de la clarinette de Përmet à la lyre gadulka bulgare.
Le jeudi 24 juin 2027
de 20h00 à 22h00
payant Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-06-24T23:00:00+02:00
fin : 2027-06-25T01:00:00+02:00
Date(s) : 2027-06-24T20:00:00+02:00_2027-06-24T22:00:00+02:00
Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris
Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)
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