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Musiques des montagnes et de fêtes Philharmonie de Paris Paris

Musiques des montagnes et de fêtes Philharmonie de Paris Paris

Musiques des montagnes et de fêtes Philharmonie de Paris Paris jeudi 24 juin 2027.

Lieu : Philharmonie de Paris

Adresse : 221 Av. Jean Jaurès

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 24 juin 2027

Fin : vendredi 25 juin 2027

Distribution

Nedyalko Nedyalkov , kaval
Darinka Tsekova , gadulka
Zlatko Burov , tambura
Canin Genadi Genkov , gaïda
Miroslav Lazarov , tapan
Simeonova Asya Filipova , chant

Qirjako Vangjeli , luth, direction artistique
Josif Shukallari , clarinette
Jani Jorgo , violon
Ylli Muço , accordéon
Andi Ponoçi , luth
Adriana Thanasi , chant
Evgjeni Çulli , chant

Les mélodies traditionnelles des bergers ont inspiré les musiques des Balkans, de la clarinette de Përmet à la lyre gadulka bulgare.
Le jeudi 24 juin 2027
de 20h00 à 22h00
payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-06-24T23:00:00+02:00
fin : 2027-06-25T01:00:00+02:00
Date(s) : 2027-06-24T20:00:00+02:00_2027-06-24T22:00:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès  75019 Paris
Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)
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