Musiques des montagnes et de fêtes Philharmonie de Paris Paris

Distribution

Nedyalko Nedyalkov , kaval

Darinka Tsekova , gadulka

Zlatko Burov , tambura

Canin Genadi Genkov , gaïda

Miroslav Lazarov , tapan

Simeonova Asya Filipova , chant

Qirjako Vangjeli , luth, direction artistique

Josif Shukallari , clarinette

Jani Jorgo , violon

Ylli Muço , accordéon

Andi Ponoçi , luth

Adriana Thanasi , chant

Evgjeni Çulli , chant

Les mélodies traditionnelles des bergers ont inspiré les musiques des Balkans, de la clarinette de Përmet à la lyre gadulka bulgare.

Le jeudi 24 juin 2027

de 20h00 à 22h00

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-06-24T23:00:00+02:00

fin : 2027-06-25T01:00:00+02:00

Date(s) : 2027-06-24T20:00:00+02:00_2027-06-24T22:00:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

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