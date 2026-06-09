MUSIQUES DU MONDE Rue Emile Zola Saint-Cyprien

Saint-Cyprien

MUSIQUES DU MONDE

Rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 21:00:00

fin : 2026-06-26 22:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Vendredi 26 juin de 21h à 22h30 > Musiques du monde avec le duo Denis Campini et Peter Miller-Robinson auteur compositeur interprète australien, mêlant folk blues et ballades contemporaines.

Tarif 5€

Billetterie en ligne www.tourisme-saint-cypri…

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Rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

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English :

Friday June 26, 9-10.30pm > World music with the duo Denis Campini and Peter Miller-Robinson, Australian singer-songwriter, mixing folk blues and contemporary ballads.

Price 5?

Online ticketing: www.tourisme-saint-cypri…

L’événement MUSIQUES DU MONDE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-06-05 par CDT66