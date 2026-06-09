MUSIQUES DU MONDE Rue Emile Zola Saint-Cyprien
MUSIQUES DU MONDE Rue Emile Zola Saint-Cyprien vendredi 26 juin 2026.
Saint-Cyprien
MUSIQUES DU MONDE
Rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 21:00:00
fin : 2026-06-26 22:30:00
Date(s) :
2026-06-26
Vendredi 26 juin de 21h à 22h30 > Musiques du monde avec le duo Denis Campini et Peter Miller-Robinson auteur compositeur interprète australien, mêlant folk blues et ballades contemporaines.
Tarif 5€
Billetterie en ligne www.tourisme-saint-cypri…
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Rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
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English :
Friday June 26, 9-10.30pm > World music with the duo Denis Campini and Peter Miller-Robinson, Australian singer-songwriter, mixing folk blues and contemporary ballads.
Price 5?
Online ticketing: www.tourisme-saint-cypri…
L’événement MUSIQUES DU MONDE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-06-05 par CDT66
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