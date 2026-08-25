MUSIQUES DU MONDE Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien

vendredi 23 octobre 2026 · Les Collections de Saint-Cyprien · Saint-Cyprien

Informations pratiques

Saint-Cyprien

MUSIQUES DU MONDE

Les Collections de Saint-Cyprien 4 rue Emile Zola Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 21:00:00

fin : 2026-10-23 22:30:00

Date(s) :

2026-10-23

Le groupe Groove Factory — Sabrina et ses musiciens — propose un répertoire aux sonorités pop et groove autour de l’univers d’Amy Winehouse.

Sur réservation au 04 68 21 06 96 ou au 04 68 21 01 33 Billetterie en ligne https://www.tourisme-saint-c…

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Les Collections de Saint-Cyprien 4 rue Emile Zola Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

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English :

The Groove Factory band—Sabrina and her musicians—presents a repertoire of pop and groove-inspired sounds inspired by the world of Amy Winehouse.

Reservations: 04 68 21 06 96 or 04 68 21 01 33 Online ticketing: https://www.tourisme-saint-c…

L’événement MUSIQUES DU MONDE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-08-21 par CDT66