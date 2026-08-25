MUSIQUES DU MONDE Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien
vendredi 23 octobre 2026 · Les Collections de Saint-Cyprien · Saint-Cyprien
Informations pratiques
Saint-Cyprien
MUSIQUES DU MONDE
Les Collections de Saint-Cyprien 4 rue Emile Zola Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 21:00:00
fin : 2026-10-23 22:30:00
Date(s) :
2026-10-23
Le groupe Groove Factory — Sabrina et ses musiciens — propose un répertoire aux sonorités pop et groove autour de l’univers d’Amy Winehouse.
Sur réservation au 04 68 21 06 96 ou au 04 68 21 01 33 Billetterie en ligne https://www.tourisme-saint-c…
.
Les Collections de Saint-Cyprien 4 rue Emile Zola Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Groove Factory band—Sabrina and her musicians—presents a repertoire of pop and groove-inspired sounds inspired by the world of Amy Winehouse.
Reservations: 04 68 21 06 96 or 04 68 21 01 33 Online ticketing: https://www.tourisme-saint-c…
L’événement MUSIQUES DU MONDE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-08-21 par CDT66
À voir aussi à Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales)
- VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE DE VILLERASE Chemin de Villerase Saint-Cyprien 25 août 2026
- L’HEURE BLEUE Rue Verdi Saint-Cyprien 26 août 2026
- MARCHÉ D’ÉTÉ DES PEINTRES ET ARTISANS Place Maillol Saint-Cyprien 27 août 2026
- PORT EN SCÈNE Quai Arthur Rimbaud Saint-Cyprien 27 août 2026
- Atelier créatif perles à repasser Salon de thé Saint-Cyprien 29 août 2026