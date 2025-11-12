Musiques françaises Temple Grignan Marseille 6e Arrondissement

Musiques françaises

Dimanche 22 mars 2026 de 18h à 19h30. Temple Grignan 15 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 18:00:00

fin : 2026-03-22 19:30:00

Date(s) :

2026-03-22

Jean-Louis Beaumadier piccolo, Véronique Poltz piano , Carlo Jans (Luxembourg) flûtiste invité.

Présentation: Lionel Pons, conférencier.

Concert de Jean-Louis Beaumadier piccolo, Véronique Poltz piano et Carlo Jans (Luxembourg) flûtiste invité, au temple Grignan.







Camille Saint-Saëns Romance et Ascanio (Air de Ballet, variation de l’amour)





Philippe Gaubert Orientale et soir sur la plaine piccolo et piano

Divertissement grec piccolo, flûte et piano





Pipeaux 1934 Pièces courtes de Darius Milhaud, Albert Roussel, Henri Martelli, Francis Poulenc, Geaorges Auric, piccolo et piano





Francis Poulenc Sonate pour flûte et piano





Henri Tomasi Pagliella -largo et Saltarelle du Concertino





Véronique Poltz Midnight with Pan piccolo, flute alto et piano







Présentation: Lionel Pons, conférencier. .

Temple Grignan 15 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 60 88 53 jlbeaumadier@gmail.com

English :

Jean-Louis Beaumadier piccolo, Véronique Poltz piano , Carlo Jans (Luxembourg) guest flutist.

Presentation: Lionel Pons, lecturer.

German :

Jean-Louis Beaumadier Piccoloflöte, Véronique Poltz Klavier, Carlo Jans (Luxemburg) Gastflötist.

Präsentation: Lionel Pons, Referent.

Italiano :

Jean-Louis Beaumadier ottavino, Véronique Poltz pianoforte, Carlo Jans (Lussemburgo) flautista ospite.

Presentazione: Lionel Pons, docente.

Espanol :

Jean-Louis Beaumadier flautín, Véronique Poltz piano, Carlo Jans (Luxemburgo) flautista invitado.

Presentación: Lionel Pons, conferenciante.

L’événement Musiques françaises Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2025-11-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille