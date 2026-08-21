Musiques méditerranéennes à l’église de Celleneuve, Église Sainte-Croix de Celleneuve, Montpellier

Informations pratiques

Musiques méditerranéennes à l’église de Celleneuve Vendredi 18 septembre, 21h00 Église Sainte-Croix de Celleneuve Hérault

Accès libre dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T21:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T21:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

La Ville de Montpellier célèbre les multiples influences qui ont façonné son identité méditerranéenne au fil de l’histoire, à travers des pièces inspirées de chants traditionnels arabes, séfarades, persans, grecs, turcs et kurdes.

« Nashaq » signifie « le baiser » en araméen, dans ses dimensions à la fois charnelle et spirituelle. Cette création multilingue est une véritable ode à la richesse multiculturelle de l’humanité.

Avec Marie Trezanini, composition, chant et poésie, Anne-Marie Regnault, violon, Luce Bosch, violoncelle, John Samy, ney, et Youssef Hbeisch, percussions.

Église Sainte-Croix de Celleneuve 2 Rue du Tour de l’Eglise, 34080 Montpellier, France Montpellier 34080 Mosson Hérault Occitanie https://sites.google.com/site/stehelenemontpellier L’église Sainte-Croix est construite au XIIe siècle par les moines de l’abbaye d’Aniane à l’emplacement d’une ancienne chapelle carolingienne. Face aux troubles du XIVe siècle, la nef et l’abside sont rehaussées et dotées de mâchicoulis afin de contribuer à la défense du village de Celleneuve. L’église demeure aujourd’hui le seul édifice roman affecté au culte à Montpellier, accueillant conjointement deux communautés, catholique et russe orthodoxe.

La Ville de Montpellier célèbre tout ce que son identité méditerranéenne lui a apporté au fil de son histoire, grâce à des pièces inspirées de chants traditionnels arabes, séfarades, persans, grecs, …

© André Chevrier