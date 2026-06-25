Mussum • Compagnie Dyptik Théâtre de Cusset Cusset

Informations pratiques

Cusset

Mussum • Compagnie Dyptik

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 20:00:00

fin : 2026-10-13 20:55:00

Date(s) :

2026-10-13

Après avoir envoûté le public du Théâtre de Cusset avec Le Grand Bal, la cie Dyptik est de retour avec une nouvelle création, Mussum. Une invitation au voyage, où la danse devient un langage universel et le mouvement un trait d’union entre les cultures.

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Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr

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English :

After wowing audiences at the Théâtre de Cusset with *Le Grand Bal*, the Dyptik dance company is back with a new production, *Mussum*. An invitation to embark on a journey, where dance becomes a universal language and movement serves as a bridge between cultures.

L’événement Mussum • Compagnie Dyptik Cusset a été mis à jour le 2026-08-13 par Vichy Destinations