MUZ’ Festival de Musique d’Uzerche Octotrip Auditorium Sophie Dessus Uzerche

MUZ’ Festival de Musique d’Uzerche Octotrip

Auditorium Sophie Dessus Allée de la Papeterie Uzerche Corrèze

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

2026-08-07

18h30

Album Atrahasis par l’ensemble Octotrip Jules Boittin, Charlie Maussion, Robinson Khoury, Nicolas Vazquez,

François Chapuis, Alexis Lahens, Trombones Victor Auffray, Euphonium, Lucas Dessaint, Tuba, Leïla Martial,

chanteuse/vocaliste, Anissa Nehari, percussions. .

Auditorium Sophie Dessus Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 14 85 34 bonjour@festivaluzerche.com

English : MUZ’ Festival de Musique d’Uzerche Octotrip

