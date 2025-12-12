MUZ’ Festival de Musique d’Uzerche Octotrip Auditorium Sophie Dessus Uzerche
MUZ’ Festival de Musique d’Uzerche Octotrip Auditorium Sophie Dessus Uzerche vendredi 7 août 2026.
MUZ’ Festival de Musique d’Uzerche Octotrip
Auditorium Sophie Dessus Allée de la Papeterie Uzerche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
18h30
Album Atrahasis par l’ensemble Octotrip Jules Boittin, Charlie Maussion, Robinson Khoury, Nicolas Vazquez,
François Chapuis, Alexis Lahens, Trombones Victor Auffray, Euphonium, Lucas Dessaint, Tuba, Leïla Martial,
chanteuse/vocaliste, Anissa Nehari, percussions. .
Auditorium Sophie Dessus Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 14 85 34 bonjour@festivaluzerche.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : MUZ’ Festival de Musique d’Uzerche Octotrip
L’événement MUZ’ Festival de Musique d’Uzerche Octotrip Uzerche a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme Terres de Corrèze