MUZ’ Festival de Musique d’Uzerche Tango Nuevo Auditorium Sophie Dessus Uzerche

MUZ’ Festival de Musique d’Uzerche Tango Nuevo

Auditorium Sophie Dessus Allée de la Papeterie Uzerche Corrèze

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

2026-08-06

Quatuor Caliente

Lysandro Donoso, Bandonéon

Michel Berrier, Violon

Eric Chalan, Contrebasse

Cédric Lors, Piano

Sandra Rumolino, chant .

Auditorium Sophie Dessus Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 14 85 34 bonjour@festivaluzerche.com

