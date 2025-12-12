MUZ’ Festival de Musique d’Uzerche Tango Nuevo Auditorium Sophie Dessus Uzerche
MUZ’ Festival de Musique d’Uzerche Tango Nuevo Auditorium Sophie Dessus Uzerche jeudi 6 août 2026.
Quatuor Caliente
Lysandro Donoso, Bandonéon
Michel Berrier, Violon
Eric Chalan, Contrebasse
Cédric Lors, Piano
Sandra Rumolino, chant .
Auditorium Sophie Dessus Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 14 85 34 bonjour@festivaluzerche.com
