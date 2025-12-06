MUZ’ Journées Musicales d’Uzerche 2026 Auditorium Sophie Dessus Uzerche

MUZ’ Journées Musicales d’Uzerche 2026

Journées Musicales d’Uzerche Projet musical classique ouvert aux musiques du monde.

Rendez-vous estival accueillant un public fidèle sur 5 jours.

Les Journées Musicales d’Uzerche (MUZ’) se tiennent au pied de la ville ancienne, installée sur un éperon rocheux dans un méandre de la Vézère. Il accueille chaque année à l’Auditorium Sophie Dessus, de jeunes talents et décline la musique au pluriel du Baroque au Jazz en passant par le Classique avec une ouverture à la musique du monde.

Le festival OFF permet en plus de partager des moments d’échanges, occasion de découvrir la sensibilité des artistes invités. Ce festival vous est proposé par une équipe de bénévoles regroupée au sein de l’association Culture & Patrimoine à Uzerche. .

Auditorium Sophie Dessus Allée dela Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 14 85 34 bonjour@festivaluzerche.com

