MY LIFE X JORIS DELACROIX LIVE ROMAIN GARCIA Montpellier
MY LIFE X JORIS DELACROIX LIVE ROMAIN GARCIA Montpellier samedi 7 novembre 2026.
Montpellier
MY LIFE X JORIS DELACROIX LIVE ROMAIN GARCIA
121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault
Tarif : 22 – 22 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Joris Delacroix live + Romain Garcia live + dj set en b2b 7 novembre Halle Tropisme
Joris Delacroix et Romain Garcia présenteront chacun leur tout nouveau live
Joris Delacroix live + Romain Garcia live + dj set en b2b 7 novembre Halle Tropisme
Joris Delacroix et Romain Garcia présenteront chacun leur tout nouveau live
Une montée crescendo Romain Garcia, suivi de Joris Delacroix, avant un DJ set en b2b pour finir en apothéose ! .
121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 84 58 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : MY LIFE X JORIS DELACROIX LIVE ROMAIN GARCIA
Joris Delacroix live + Romain Garcia live + dj set en b2b November 7 Halle Tropisme
Joris Delacroix and Romain Garcia will each be presenting their brand-new live sets
L’événement MY LIFE X JORIS DELACROIX LIVE ROMAIN GARCIA Montpellier a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 OT MONTPELLIER
À voir aussi à Montpellier (Hérault)
- ATELIER COSMÉTIQUE CRÈME VISAGE Montpellier 5 juin 2026
- UN REQUIEM ALLEMAND JOHANNES BRAHMS (1833 – 1897) Montpellier 5 juin 2026
- ISHA & LIMSA D’AULNAY Montpellier 5 juin 2026
- Visite pour les scolaires. Voir c’est comprendre : observons les caractéristiques des plantes méditerranéennes, Jardin des plantes, Montpellier 5 juin 2026
- ATELIER JESMONITE Montpellier 6 juin 2026