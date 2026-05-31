Montpellier

MY LIFE X JORIS DELACROIX LIVE ROMAIN GARCIA

121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault

Tarif : 22 – 22 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Joris Delacroix live + Romain Garcia live + dj set en b2b 7 novembre Halle Tropisme

Joris Delacroix et Romain Garcia présenteront chacun leur tout nouveau live

Joris Delacroix live + Romain Garcia live + dj set en b2b 7 novembre Halle Tropisme

Joris Delacroix et Romain Garcia présenteront chacun leur tout nouveau live

Une montée crescendo Romain Garcia, suivi de Joris Delacroix, avant un DJ set en b2b pour finir en apothéose ! .

121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 84 58 10

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English : MY LIFE X JORIS DELACROIX LIVE ROMAIN GARCIA

Joris Delacroix live + Romain Garcia live + dj set en b2b November 7 Halle Tropisme

Joris Delacroix and Romain Garcia will each be presenting their brand-new live sets

L’événement MY LIFE X JORIS DELACROIX LIVE ROMAIN GARCIA Montpellier a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 OT MONTPELLIER