My Son The Doctor • Dalton • Café Bizarre SUPERSONIC Paris

Informations pratiques

MY SON THE DOCTOR (22h00)

(Slacker rock – New York, US)

À mi-chemin entre le rock « slacker » des années 90 et le pop-punk entraînant des années 2000, *Glamours*, le premier album du quatuor brooklynois My Son The Doctor, incarne à la perfection le son souvent déjanté, parfois irrévérencieux et toujours accrocheur d’un groupe à l’avant-garde de la scène indie rock des cinq arrondissements.

https://mysonthedoctor.bandcamp.com/music

https://youtu.be/jgaRauyXYzY?si=cUCbNcB7ppmBSVfq

DALTON (21h00)

(Garage pop – LVP Records – Paris, FR)

DALTON est un groupe de post-punk parisien. Leur musique est marquée par le punk rock arty des années 70 et le début de la new wave (Jonathan Richman, B 52’s, Television, The Fall, Gang of Four), et par quelques grands chanteurs français essentiels (Daniel Darc, Dashiell Hedayat, Les Olivensteins). Ils chantent dans un style parlé-chanté, avec des textes bizarres, pleins de mauvais esprit. Ils ont sorti plusieurs disques, notamment leur dernier LP, « Soleil Orange » (LVP Records), qui a reçu un très bon accueil critique. Depuis plusieurs années, ils arpentent le Nord-Est parisien, parfois l’Hexagone, donnant des concerts fiévreux qui réconcilient vieux rockers et jeunes gens modernes.

Les 3 influences : The Fall, Gang Of Four, Dashiell Hedayat

https://open.spotify.com/artist/3VDylaT53QzIVrgDoj5UXO…

https://youtube.com/@lesdaltons2013?si=DJEss9YjEnPk42Yc

CAFÉ BIZARRE (20h00)

(Indie pop – Paris, FR)

CAFÉ BIZARRE ne nie pas ses influences : celles des années 80 et 90 à New York. On pense à Television aux Modern Lovers (oui, ils sont de Boston…), mais aussi Pavement (de Stockton en Californie). On est donc bien dans un rock lo fi, élégant et raffiné qui ne cherche pas à cacher ses émotions toujours à fleur de peau. Et quand bien même les guitares saturent l’espace, c’est toujours avec une certaine désinvolture pour mieux laisser filer un chant tout en finesse et en retenue. Au final leur indie pop s’écoute avec une petite oreille nostalgique de ces années qui tentaient encore d’inventer un nouveau rock.

Les 3 influences : Pavement, Television & Pixies

https://cafebizarre.bandcamp.com/

http://www.youtube.com/cafbiz

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Jeudi 15 Octobre 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… Pavement, Dinosaur JR & Car Seat Headrest.

Le jeudi 15 octobre 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-15T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-16T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-15T19:00:00+02:00_2026-10-15T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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