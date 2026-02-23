‘Mycelium’ Ballet de l’Opéra de Lyon Festival Vaison Danses Théâtre Antique Vaison-la-Romaine

‘Mycelium’ Ballet de l’Opéra de Lyon Festival Vaison Danses

Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine Vaucluse

Tarif : 10 – 10 – 42 EUR

Début : 2026-07-18 22:00:00

fin : 2026-07-18

2026-07-18

Le Ballet de l’Opéra de Lyon interprète Mycelium du chorégraphe Christos Papadopoulos. Fasciné par l’inventivité de la nature qui crée une profusion de formes, mouvements, structures, il a conçu à partir de ces processus naturels, une danse organique.

Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 49 42 02 88 billetterie@vaison-la-romaine.com

English : Mycelium’ Ballet de l’Opéra de Lyon Festival Vaison Danses

The Lyon Opera Ballet performs Mycelium by choreographer Christos Papadopoulos. Fascinated by the inventiveness of nature, which creates a profusion of forms, movements and structures, he has created an organic dance based on these natural processes.

