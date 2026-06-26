Mystérieuses Chauve-Souris Rue du Château Pau
Mystérieuses Chauve-Souris Rue du Château Pau samedi 19 septembre 2026.
Pau
Mystérieuses Chauve-Souris
Rue du Château Musée national du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19 22:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Une découverte ludique des “Chauves-souris”, ces mystérieuses voltigeuses qui s’activent dans le domaine du Château de Pau une fois la nuit venue. Vous serez accompagnés dans votre promenade nocturne par un animateur nature de l’association Commun Vivant.
Prévoir une frontale, des chaussures confortables et une petite veste.
Dans le parc du Château avec Commun Vivant
A partir de 5 ans
Lieu de rdv donné à la réservation. .
Rue du Château Musée national du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
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English : Mystérieuses Chauve-Souris
L’événement Mystérieuses Chauve-Souris Pau a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pau
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