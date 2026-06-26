Mystérieuses Chauve-Souris Rue du Château Pau

Pau

Mystérieuses Chauve-Souris

Rue du Château Musée national du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19 22:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Une découverte ludique des “Chauves-souris”, ces mystérieuses voltigeuses qui s’activent dans le domaine du Château de Pau une fois la nuit venue. Vous serez accompagnés dans votre promenade nocturne par un animateur nature de l’association Commun Vivant.

Prévoir une frontale, des chaussures confortables et une petite veste.

Dans le parc du Château avec Commun Vivant

A partir de 5 ans

Lieu de rdv donné à la réservation. .

Rue du Château Musée national du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

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English : Mystérieuses Chauve-Souris

L’événement Mystérieuses Chauve-Souris Pau a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pau