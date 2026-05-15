MYSTERY GAME AGDE Agde
MYSTERY GAME AGDE Agde jeudi 6 août 2026.
Agde
MYSTERY GAME AGDE
place de la Belle Agathoise Agde Hérault
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
MYSTERY GAME Les Époques s’emmêlent En famille ou entre amis, venez profiter d’un moment inoubliable autour d’une enquête mystère grandeur nature dans les rues d’Agde.
MYSTERY GAME Les Époques s’emmêlent
En famille ou entre amis, venez profiter d’un moment inoubliable autour d’une enquête mystère grandeur nature dans les rues d’Agde avec Mister Aventure.
Une nouvelle version du détective Kabold qui passe son temps à traquer les criminels, mais pas n’importe lesquels ceux qui naviguent à travers le temps !
Venez en aide au détective, il vous permettra de remonter le temps pour découvrir des secrets enfouis liés au patrimoine local. .
place de la Belle Agathoise Agde 34300 Hérault Occitanie
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English :
MYSTERY GAME Les Époques s?emmêlent With family or friends, come and enjoy an unforgettable moment around a life-size mystery investigation in the streets of Agde.
L’événement MYSTERY GAME AGDE Agde a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 ADT34
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