Mythes contre réalités : comment les légendes ont occulté l’histoire des Gypsy Travellers par Gaétan Cognard, Musée des beaux-arts et d’archéologie, Besançon

Mythes contre réalités : comment les légendes ont occulté l’histoire des Gypsy Travellers par Gaétan Cognard Samedi 23 mai, 18h30, 19h30 Musée des beaux-arts et d’archéologie Doubs

Gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Mythes contre réalités : comment les légendes ont occulté l’histoire des Gypsy Travellers par Gaétan Cognard, Enseignant chercheur Université Marie et Pierre Curie

Gaétan Cognard s’attaque aux discours de la presse ou des films qui forment un ensemble de mythes qui s’imposent au grand public. Dans le cas des Gypsy Travellers (Roms nomades de Grand-Bretagne), les récits ont gravé dans la conscience collective une image raciste qui a occulté leur histoire. Retour sur ces mythes et leurs conséquences.

Horaires : à 18h30 et 19h30

Lieu : Salle de conférence

Public adulte

Durée : environ 30 min

Sans réservation

Musée des beaux-arts et d’archéologie 1 place de la révolution, 25000 Besançon, France Besançon 25000 République Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33381878067 https://www.mbaa.besancon.fr http://www.facebook.com/mbaa.besancon Ce qui frappe avant tout en entrant dans le musée, c’est l’architecture singulière, amalgame d’une halle aux grains construite au XIXe siècle et d’une structure en béton brut façon “musée à croissance illimitée”, concept inventé par Le Corbusier. Les deux architectures dialoguent, tout comme les collections d’archéologie et les collections beaux-arts.

S’inscrivant dans le paysage culturel français et international, la plus ancienne collection publique de France, née en 1694, peut s’enorgueillir de la richesse de ses collections. Outre la renommée internationale de sa collection d’art graphique (plus de 8000 dessins), il dispose d’un important patrimoine archéologique local, méditerranéen et égyptien, de nombreuses sculptures, céramiques, pièces d’orfèvrerie et d’une exceptionnelle collection de peintures représentative des principaux courants de l’histoire de l’art occidental de la fin du XVe au XXe siècle. Lignes de Tram et bus, parking à proximité.

Mythes contre réalités : comment les légendes ont occulté l’histoire des Gypsy Travellers par Gaétan Cognard, Enseignant chercheur Université Marie et Pierre Curie

© Gaëtan Cognard