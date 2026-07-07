n degrés de liberté – In Itinere Collectif, L’Auditorium, Rezé
mardi 2 février 2027 · L'Auditorium · Rezé
Informations pratiques
n degrés de liberté – In Itinere Collectif Mardi 2 février 2027, 20h00 L’Auditorium Loire-Atlantique
De 8€ à 18€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-02T20:00:00+01:00 – 2027-02-02T21:30:00+01:00
Fin : 2027-02-02T20:00:00+01:00 – 2027-02-02T21:30:00+01:00
Crises écologiques, politiques, sociales : tout s’entrechoque dans ce spectacle choral où les luttes d’hier résonnent avec celles d’aujourd’hui. Une tempête s’annonce, métaphore puissante du dérèglement climatique, et prédit peut-être un basculement. Ici, la notion de collectif est centrale, les images sont fortes et l’espoir est partout. Pensée comme une succession de plans de cinéma, la mise en scène donne autant de poids au geste qu’au texte.
L’Auditorium 2 avenue de Bretagne, 44400 Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251707800 [{« type »: « link », « value »: « https://www.lasoufflerie.org/evenements/n-degres-de-liberte-in-itinere-collectif/ »}]
Et si la révolution recommençait aujourd’hui ? Sur scène, 7 comédien·nes de 5 nationalités embarquent le public dans une révolte 2.0, brûlante d’actualité.
Yves Trauger
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