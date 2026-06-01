n degrés de liberté, Parvis de l’Hôtel de Ville, Villeurbanne

n degrés de liberté Dimanche 21 juin, 17h30 Parvis de l’Hôtel de Ville Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:30:00+02:00 – 2026-06-21T18:50:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:30:00+02:00 – 2026-06-21T18:50:00+02:00

Sept personnes sur un tréteau pour raconter une révolution semblable à la Commune de Paris. Le chaos de la révolte s’y mêle à la météo qui flanche. Et là, la tempête… Celle, inédite, d’un changement climatique, politique et social. Jusqu’où ira-t-elle ? Car « n », c’est toujours l’inconnu…

À partir de 10 ans

Parvis de l’Hôtel de Ville Avenue Aristide Briand 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Sept personnes sur un tréteau pour raconter une révolution semblable à la Commune de Paris. Jusqu’où ira-t-elle ? Car « n », c’est toujours l’inconnu…

© Yves Trauger