N.éon – Yvann Alexandre – Saison Lieu Unique, Le Lieu Unique Nantes, Nantes

N.éon – Yvann Alexandre – Saison Lieu Unique 2 et 4 juin Le Lieu Unique Nantes Loire-Atlantique

9 € à 25 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T20:00:00+02:00 – 2026-06-02T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T21:00:00+02:00 – 2026-06-04T22:00:00+02:00

Danse.

Après »Infinité » en 2023, Yvann Alexandre poursuit son travail autour de créations qu’il qualifie de relationnelles. Dans « N.éon », le mouvement, la lumière, le son et les interprètes forment un tout qui tord et manipule avec finesse les effets visuels et les réalités.

Dans cette nouvelle pièce, Yvann Alexandre élabore une œuvre où le mouvement, la volte-face et l’illusion sont tout. Point de métaphore : Charles d’Éon de Beaumont, dit le chevalier d’Éon (1728-1810), également connu sous le nom de Charlotte, chevalière d’Éon. Diplomate, espion ou espionne, l’un des personnages les plus énigmatiques du XVIIIe siècle.

Protéiforme, « N.éon » donne à voir différents spectres des relations humaines. Entre apparition et disparition, entre intime et déploiement, féminin et masculin, solitude et sens du collectif, les interprètes se jouent des faux-semblants, brouillent les pistes, abattent subtilement leurs cartes et dévoilent un jeu. La lumière vire en un clin d’œil, les ruptures sonores surviennent en un souffle. En perpétuel mouvement, la pièce se transforme à vue et fait naître un espace où nos failles sont la plus belle part de nos humanités.

Conception et chorégraphie : Yvann Alexandre

Interprètes : Arthur Bordage, Morgane Di Russo, Alexandra Fribault, Adrien Martins et Tristan Sagon

Durée : 50 min.

Représentations :

mardi 2 et jeudi 4 juin 2026 à 20h

– Rencontre avec l’équipe artistique mardi 2 juin à l’issue de la représentation.

– Débat jeudi 4 juin à 21h pour les spectateurs munis d’un billet pour « N.éon »

Le Lieu Unique Nantes Quai Ferdinand Favre, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.lelieuunique.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@lelieuunique.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 12 14 34 »}]

Dans « N.éon », le mouvement, la lumière, le son et les interprètes forment un tout qui tord et manipule avec finesse les effets visuels et les réalités.

N.éon – Yvann Alexandre © Clara Baudry