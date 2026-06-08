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NABEEL HAYEK (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse

NABEEL HAYEK (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse lundi 28 septembre 2026.

Lieu : Place des Jacobins

Adresse : CLOITRE DES JACOBINS

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : lundi 28 septembre 2026

Fin : lundi 28 septembre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 15 15 40 15 Tarif de base plein tarif

Toulouse

NABEEL HAYEK (PIANO AUX JACOBINS)

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 40 EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28 20:00:00
fin : 2026-09-28

Date(s) :
2026-09-28

1er Prix du Concours José Iturbi l’an passé à Valence, Nabeel Hayek fait ses débuts français aux Jacobins.
Suivi avec la plus grande attention par Murray Perahia, il propose un récital singulier qui, de Bach à Messiaen ou Albéniz, promet de révéler une personnalité aussi affirmée qu’inattendue.

Au programme
– BRAHMS BUSONI 11 Préludes de Choral, op. 122 n°5, Schmucke dich, o liebe Seele et n° 10, Herzlich tut mich verlangen
– BEETHOVEN Sonate n°30 en mi majeur, op. 109
– SCRIABINE Désir, op. 57, n°1 et Sonate n°7, op. 64 Messe blanche
– LISZT Harmonies poétiques et religieuses III. Bénédiction de Dieu dans la solitude
– MESSIAEN Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus VIII. Regard des hauteurs et X. Regard de l’Esprit de joie
– ALBENIZ Iberia, T. 105, Cahier I n°1, Evocación et Cahier IV n°10, Málaga 15  .

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

1st Prize in last year?s José Iturbi Competition in Valencia, Nabeel Hayek makes his French debut at Les Jacobins.

L’événement NABEEL HAYEK (PIANO AUX JACOBINS) Toulouse a été mis à jour le 2026-05-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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