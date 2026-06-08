NABEEL HAYEK (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse
NABEEL HAYEK (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse lundi 28 septembre 2026.
Toulouse
NABEEL HAYEK (PIANO AUX JACOBINS)
Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 40 EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28 20:00:00
fin : 2026-09-28
Date(s) :
2026-09-28
1er Prix du Concours José Iturbi l’an passé à Valence, Nabeel Hayek fait ses débuts français aux Jacobins.
Suivi avec la plus grande attention par Murray Perahia, il propose un récital singulier qui, de Bach à Messiaen ou Albéniz, promet de révéler une personnalité aussi affirmée qu’inattendue.
Au programme
– BRAHMS BUSONI 11 Préludes de Choral, op. 122 n°5, Schmucke dich, o liebe Seele et n° 10, Herzlich tut mich verlangen
– BEETHOVEN Sonate n°30 en mi majeur, op. 109
– SCRIABINE Désir, op. 57, n°1 et Sonate n°7, op. 64 Messe blanche
– LISZT Harmonies poétiques et religieuses III. Bénédiction de Dieu dans la solitude
– MESSIAEN Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus VIII. Regard des hauteurs et X. Regard de l’Esprit de joie
– ALBENIZ Iberia, T. 105, Cahier I n°1, Evocación et Cahier IV n°10, Málaga 15 .
Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
1st Prize in last year?s José Iturbi Competition in Valencia, Nabeel Hayek makes his French debut at Les Jacobins.
L’événement NABEEL HAYEK (PIANO AUX JACOBINS) Toulouse a été mis à jour le 2026-05-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Mon Précieux: »Mobilier du château de Reynerie », Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse 8 juin 2026
- À LA LETTRE, la correspondance privée sous l’Ancien Régime, Archives municipales de Toulouse, Toulouse 8 juin 2026
- À la lettre, Archives municipales, Toulouse 8 juin 2026
- Reconversion, comment faire ?, ENAC Alumni, Toulouse 9 juin 2026
- Reconversion, comment faire ? ENAC Alumni Toulouse 9 juin 2026