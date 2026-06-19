Näcken, immersion au cœur des légendes L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Metz

Näcken, immersion au cœur des légendes

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-02-06 15:00:00

fin : 2027-02-07 15:45:00

Date(s) :

2027-02-06

Näcken, né de la rencontre entre Söta Sälta et Spat’Sonore, mêle chansons, musiques de bruits et paysages sonores pour créer un univers immersif, entre fascination et mystère. Comme le joueur de flûte de Hamelin ou les sirènes d’Ulysse, ce spectacle nous entraîne dans un monde magique, tour à tour grave, joyeux, effrayant ou plein d’espoir.

Accessible à tous, il offre plusieurs niveaux de lecture, captivant enfants et adultes par sa diversité de tons et son actualité. L’instrumentarium spectaculaire de Spat’Sonore ouvre une porte ludique aux musiques expérimentales, tandis que la poésie impertinente et polyglotte de Söta Sälta en enrichit la dimension onirique. Une expérience sensorielle où la légende rencontre l’audace contemporaine.

Dès 8 ansTout public

10 .

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

N%E4cken, born from the collaboration between S%F6ta S%E4lta and Spat’Sonore, blends songs, noise music, and soundscapes to create an immersive world that straddles fascination and mystery. Like the Pied Piper of Hamelin or the sirens of Ulysses, this show draws us into a magical world that is by turns somber, joyful, frightening, or full of hope.

Accessible to all, it offers multiple levels of interpretation, captivating both children and adults with its diversity of tones and its relevance to today’s world. Spat’Sonore’s spectacular array of instruments opens a playful door to experimental music, while Söta Söta’s irreverent and multilingual poetry enriches its dreamlike quality. A sensory experience where legend meets contemporary boldness.

Ages 8 and up

L’événement Näcken, immersion au cœur des légendes Metz a été mis à jour le 2026-06-19 par AGENCE INSPIRE METZ