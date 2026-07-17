Nadar : inventer Paris, des profondeurs au ciel, Les Catacombes de Paris, Paris

Informations pratiques

Nadar : inventer Paris, des profondeurs au ciel 29 septembre 2026 – 30 janvier 2027 Les Catacombes de Paris Paris

Exposition incluse dans le billet de visite du parcours des Catacombes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T09:45:00+02:00 – 2026-09-29T20:30:00+02:00

Fin : 2027-01-30T09:45:00+01:00 – 2027-01-30T19:30:00+01:00

À l’occasion du bicentenaire de la photographie, sera mise en lumière une facette peu connue du célèbre photographe et portraitiste Nadar, celle de l’inventeur prolifique qui a documenté Paris « sous toutes ses coutures ». Félix Tournachon, dit Nadar (1820-1910), dépose plusieurs brevets majeurs : la photographie aérienne en 1858, puis l’éclairage électrique pour la photographie en 1861, qu’il applique dès 1862 dans les Catacombes. Ses clichés diffusent une représentation fidèle du site qui ne peut alors être visité que par quelques privilégiés. En 1868, il réalise les premières photographies de Paris vu du ciel. En une décennie, il repousse les limites techniques et fait évoluer le regard porté sur la ville. Une quinzaine de documents (tirages à partir de photographies originales de vues souterraines et aériennes, reproductions de brevets, publicités, dessins et caricatures) témoignent du rôle pionnier de Nadar dans la formation d’un imaginaire de la ville moderne.

Les Catacombes de Paris 1 avenue du Colonel Rol-Tanguy, 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Petit-Montrouge Paris Île-de-France https://www.catacombes.paris.fr/ https://www.instagram.com/catacombesdeparis_officiel [{« type »: « link », « value »: « https://www.catacombes.paris.fr/ »}] Situées à 20 mètres sous terre, les Catacombes de Paris constituent le plus vaste ossuaire souterrain du monde. Depuis la fin du 18e siècle, il abrite les restes de plusieurs millions de femmes, d’hommes et d’enfants, morts à Paris entre les 10e et 18e siècles. Metro / RER : Denfert-Rochereau

Bus 38, 68

À l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, sera mise en lumière une facette peu connue du célèbre photographe et portraitiste Nadar, celle de l’inventeur prolifique qui a documenté Paris « sous…

CCØ Paris Musées / Musée Carnavalet – Histoire de Paris