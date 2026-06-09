NADAU EN SINFONIA ZENITH DE PAU Pau
NADAU EN SINFONIA ZENITH DE PAU Pau samedi 13 février 2027.
Pau
NADAU EN SINFONIA
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 44 – 44 – 44 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-13 20:30:00
fin : 2027-02-13 22:30:00
Date(s) :
2027-02-13
L’IMMORTELA PRESENTE NADAU EN SINFONIA .
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : NADAU EN SINFONIA
L’événement NADAU EN SINFONIA Pau a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Théâtre à Pau La veuve rusée Salle du Foirail Pau 9 juin 2026
- Conservatoire French Shires Trombones Quartet Pau 9 juin 2026
- Théâtre à Pau La veuve rusée Salle du Foirail Pau 10 juin 2026
- Exposition: Delphine Lafargue énergie, nature et cosmos ART-T LOCUS Pau 10 juin 2026
- Mini stage découverte musicale enfants GAM Pau 10 juin 2026