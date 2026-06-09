NADAU EN SINFONIA ZENITH DE PAU Pau dimanche 14 février 2027.

Pau

NADAU EN SINFONIA

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 52 – 52 – 52 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-14 16:30:00

fin : 2027-02-14 18:30:00

Date(s) :

2027-02-14

L’IMMORTELA PRESENTE NADAU EN SINFONIA. .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

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English : NADAU EN SINFONIA

L’événement NADAU EN SINFONIA Pau a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Pau