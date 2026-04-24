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Nadia Richard Pourquoi j’attire les connards ? Comédie Le Mans Le Mans

Nadia Richard Pourquoi j’attire les connards ? Comédie Le Mans Le Mans samedi 7 novembre 2026.

Lieu : Comédie Le Mans

Adresse : 37 Rue nationale

Ville : 72100 Le Mans

Département : Sarthe

Début : samedi 7 novembre 2026

Fin : samedi 7 novembre 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Le Mans

Nadia Richard Pourquoi j’attire les connards ?

Comédie Le Mans 37 Rue nationale Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 21:00:00
fin : 2026-11-07

Date(s) :
2026-11-07

Prochainement à Comédie Le Mans…
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Comédie Le Mans 37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire   comedielemans@gmail.com

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English :

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L’événement Nadia Richard Pourquoi j’attire les connards ? Le Mans a été mis à jour le 2026-04-10 par CDT72

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