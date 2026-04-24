Nadia Richard Pourquoi j’attire les connards ? Comédie Le Mans Le Mans
Nadia Richard Pourquoi j’attire les connards ? Comédie Le Mans Le Mans samedi 7 novembre 2026.
Le Mans
Nadia Richard Pourquoi j’attire les connards ?
Comédie Le Mans 37 Rue nationale Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 21:00:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Prochainement à Comédie Le Mans…
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Comédie Le Mans 37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire comedielemans@gmail.com
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L’événement Nadia Richard Pourquoi j’attire les connards ? Le Mans a été mis à jour le 2026-04-10 par CDT72
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