Nadia Richard Pourquoi j’attire les connards Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Nadia Richard Pourquoi j’attire les connards

Du vendredi 5 au samedi 6 mars 2027 à partir de 19h30. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-05 19:30:00

fin : 2027-03-06

Date(s) :

2027-03-05

L’Art Dû reçoit Nadia Richard pour son premier stand-up

Toi aussi, t’en as marre de tomber sur des connards ? Tu es au bon endroit !



Dans son premier spectacle Pourquoi j’attire les connards ? , Nadia Richard dévoile son histoire avec humour et révèle ses précieux conseils pour reprendre confiance en soi et retrouver le contrôle sur sa vie amoureuse.



Nadia Richard est comédienne et créatrice de contenus. Avec humour et une touche de féminisme, elle encourage l’empowerment, la confiance en soi et les relations saines.



Plus de 350 000 personnes la suivent déjà sur les réseaux sociaux, séduites par la justesse de ses analyses et son authenticité.



Mise en scène de Zelda. .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

L’Art Dû welcomes Nadia Richard for her first stand-up show

L’événement Nadia Richard Pourquoi j’attire les connards Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille