Nadoz L’atelier du plateau Paris

Informations pratiques

Texture électrique, douceur mélodique et bruitisme électroacoustique, le duo d’artisans-musiciens déploie un jazz organique soutenu par pédales et autres subterfuges. La clarinette tisse un maillage rythmique tandis que la guitare passe des riffs rock aux notes minimalistes entre lesquelles se faufilent des textes évoquant la vie paysanne et les saisons. Avec poésie et malice, Nadoz relie, rapièce et pique parfois, sans jamais blesser l’oreille.

avec : Etienne Cabaret, clarinette basse, arbre à sons, Christelle Séry, guitare électrique, voix.

En breton, Nadoz signifie aiguille, symbole de lien, de soin et de mémoire. C’est dans cet esprit que Christelle Séry, à la guitare électrique, et Etienne Cabaret, à la clarinette basse, explorent librement les fonctions ancestrales de la musique qui jalonne la vie.

Le jeudi 24 septembre 2026

de 20h00 à 22h00

payant

Plein tarif 15€

Tarif réduit 12€ : – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit 8€ : – de 18 ans, étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-24T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-25T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-24T20:00:00+02:00_2026-09-24T22:00:00+02:00

L’atelier du plateau 5 Rue du Plateau 75019 Paris

https://atelierduplateau.org/evenement/nadoz/ +33142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://www.facebook.com/latelierduplateau/



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