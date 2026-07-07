Informations pratiques

Perpignan

NAÏADE

52 Cours Marie Louis de Lassus Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 17:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26

Un spectacle aquatique en plein air

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52 Cours Marie Louis de Lassus Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00

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English :

An outdoor water show

L’événement NAÏADE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-07 par PERPIGNAN TOURISME