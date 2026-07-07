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AGENDA · Perpignan

NAÏADE Perpignan

samedi 26 septembre 2026 · Perpignan

NAÏADE Perpignan

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
52 Cours Marie Louis de Lassus
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Perpignan

NAÏADE

52 Cours Marie Louis de Lassus Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 17:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-26

Un spectacle aquatique en plein air
  .

52 Cours Marie Louis de Lassus Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 

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English :

An outdoor water show

L’événement NAÏADE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-07 par PERPIGNAN TOURISME

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