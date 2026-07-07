NAÏADE Perpignan

AGENDA · Perpignan
NAÏADE Perpignan
samedi 26 septembre 2026 · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
NAÏADE
52 Cours Marie Louis de Lassus Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 17:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
Un spectacle aquatique en plein air
.
52 Cours Marie Louis de Lassus Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00
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English :
An outdoor water show
L’événement NAÏADE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-07 par PERPIGNAN TOURISME
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