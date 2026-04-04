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NAIM CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE Le Havre

NAIM CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE Le Havre

NAIM CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE Le Havre samedi 28 novembre 2026.

Lieu : CARRE DES DOCKS - LE HAVRE NORMANDIE

Adresse : QUAI DE LA REUNION

Ville : 76600 Le Havre

Département : 76

Début : 2026-11-28

Fin : 2026-11-28

Heure de début : 19:00

NAIM Début : 2026-11-28 à 19:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE QUAI DE LA REUNION 76600 Le Havre 76

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