Nancy Murillo 6tet Le Melville Paris
Nancy Murillo 6tet Le Melville Paris mardi 14 juillet 2026.
Après des études de chant, de danse et d’art dramatique et des collaborations avec les groupes Bahia et Azul Amazonas dans son pays natal la Colombie, Nancy Murillo arrive en Europe en 1993 où elle met depuis le feu à de nombreux festivals et soirées de musiques latines. Avec sa formation Rico Changuï, Nancu Murillo autant inspiré par la reine de la salsa Celia Cruz que par Lupe, concrétise son caractère de « Sonera Moderna » en interprétant un vaste répertoire de musiques latines et de folklore traditionnel colombien.
Nancy Murillo : chant
Manuel Anoy : piano, chant
Nicola Anoyvega : sax, chant
Francesco Marzetti : batterie
Martin Fuenmayor : Baby Bass
Jorge Andrade : percussions
Plongée dans l’univers musical en Colombie avant de conquérir l’Europe, Nancy Murillo enflamme les festivals avec Rico Changuï et son titre de « Sonera Moderna ».
Le mardi 14 juillet 2026
de 20h30 à 23h00
payant
10 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-14T23:30:00+02:00
fin : 2026-07-15T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-14T20:30:00+02:00_2026-07-14T23:00:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=5888
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