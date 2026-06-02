Nancy Murillo 6tet Le Melville Paris

Après des études de chant, de danse et d’art dramatique et des collaborations avec les groupes Bahia et Azul Amazonas dans son pays natal la Colombie, Nancy Murillo arrive en Europe en 1993 où elle met depuis le feu à de nombreux festivals et soirées de musiques latines. Avec sa formation Rico Changuï, Nancu Murillo autant inspiré par la reine de la salsa Celia Cruz que par Lupe, concrétise son caractère de « Sonera Moderna » en interprétant un vaste répertoire de musiques latines et de folklore traditionnel colombien.

Nancy Murillo : chant

Manuel Anoy : piano, chant

Nicola Anoyvega : sax, chant

Francesco Marzetti : batterie

Martin Fuenmayor : Baby Bass

Jorge Andrade : percussions

Plongée dans l’univers musical en Colombie avant de conquérir l’Europe, Nancy Murillo enflamme les festivals avec Rico Changuï et son titre de « Sonera Moderna ».

Le mardi 14 juillet 2026

de 20h30 à 23h00

payant

10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-14T23:30:00+02:00

fin : 2026-07-15T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-14T20:30:00+02:00_2026-07-14T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=5888



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