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Nantes à cœur 2026, le festival des commerçants Nantes Centre et Quartiers Nantes

Nantes à cœur 2026, le festival des commerçants Nantes Centre et Quartiers Nantes

Nantes à cœur 2026, le festival des commerçants Nantes Centre et Quartiers Nantes samedi 30 mai 2026.

Lieu : Nantes Centre et Quartiers

Adresse : .

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 10:00 – 19:00
Gratuit : non  Tout public 

LA journée du centre-ville en fête revient pour sa 10e édition.Les commerçants du centre-ville animent les rues et leurs boutiques avec un tas d’animations trop chouettes !???? Marchés à thèmes & ateliers de sensibilisation???? Animations, dégustations & promotions en boutiques???? Fanfare, rue aux enfants, légos géants, concert…???? Jeux concours & lots à gagner???? Et plein d’autres surprises !L’occasion rêvée de (re)découvrir vos commerçants et de passer un moment festif et convivial en famille ou entre amis !Découvrez le programme complet des animations

Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000

Nantes à Cœur 2026 : Le festival des commerçants ! 🎉


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