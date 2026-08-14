Nantes Philharmonie – Rencontres insolites Nantes Philarmonie Nantes
vendredi 16 octobre 2026 · Nantes Philarmonie · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-16 18:00 – 19:30
Gratuit : non -Plein tarif : 20 €-Tarif réduit (Pour les groupes à partir de 5 personnes, les membres d’une chorale ou d’un orchestre, les élèves majeurs d’une école de musique, les partenaires et les demandeurs d’emploi) : 14 €-Tarif jeune (Pour les moins de 18 ans et les étudiants de moins de 26 ans) : 6 €-Ticket famille (Pour 1 adulte accompagné d’un enfant de moins de 16 ans) : 20 €-Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. Tout public
Le samedi 17 octobre à 18h, le Conservatoire de Nantes accueille Rencontres insolites, un concert qui met à l’honneur des associations instrumentales originales.Harpe, piano, guitare électrique et orchestre d’harmonie se rencontrent autour de cinq œuvres contemporaines. Le programme invite le public à découvrir des sonorités variées, parfois surprenantes, et à entendre l’orchestre sous un autre jour.Au programme : Double concerto pour harpe et piano d’Oliver Waespi, Atlas Symphony de Thierry Deleruyelle, Bachseits de Johannes Stert, Chaos Theory, concerto pour guitare électrique de Jim Bonney, et Foundry de John Mackey.Le lien d’inscription ???? https://www.helloasso.com/associations/nantes-philharmonie/evenements/rencontres-insolites
Nantes Philarmonie Nantes 44300
https://www.helloasso.com/associations/nantes-philharmonie/evenements/rencontres-insolites
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