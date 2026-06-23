Nantes : regards américains sur une ville créative L’Atelier Dulcie-September Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-26 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Du 18 mai au 26 juin 2026, neuf étudiants et étudiantes de Carnegie Mellon University (Pittsburgh, Pennsylvanie) participent au programme Media, Culture and Technology in Nantes, sous la direction de Sébastien Dubreuil et Stephan Caspar.Pendant six semaines, ils suivent une ligne verte un peu à part, à la découverte de lieux emblématiques de la créativité à la nantaise : institutions, collectifs, makers, designers, artistes… Parmi les rencontres figurent notamment Jean-Baptiste Le Clech (MakeMe), Tangui Jossic (Beaux-arts), Benjamin le Baron et Flo Mallet (Fragments) et Persu (Street Artist).L’exposition de fin de programme réunit les projets réalisés à partir de cette immersion. À travers des supports hybrides de photographie, vidéo, dessin numérique ou traditionnel, les étudiants proposent leur vision de Nantes, ville d’expérimentation, de mémoire, de mutations urbaines et d’imaginaires. Leurs créations témoignent d’un dialogue à la fois entre regards internationaux & réalités locales et entre technologies émergentes & pratiques artistiques contemporaines.Présentée à l’ancienne École des Beaux-Arts Dulcie September, cette restitution célèbre la rencontre entre de jeunes étudiants américains et la scène créative nantaise.Exposition le 26 juin 2026 de 14h à 18h – Ancienne École des Beaux-Arts Dulcie September

L’Atelier Dulcie-September Nantes 44036



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