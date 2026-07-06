Naomi & Friends Le Melville Paris
samedi 24 octobre 2026 · Le Melville · Paris
Informations pratiques
Au piano et au chant, Naomi se balade à travers les époques et les styles en interprétant les oeuvres des compositrices qui ont façonné son univers artistique. De Nina Simone à Barbara en passant par Carla Bley et Elis Regina, elle rend hommage à celles qui ont marqué son parcours. Elle sera accompagnée de Vera Campos-Krasutskaya à la batterie et d’Alexandra Comnos à la basse.
Naomi Guetta : piano
Vera Campos : batterie
Alexandra Comnos : basse
Naomi éblouit au piano et au chant, célébrant les compositrices emblématiques comme Nina Simone et Barbara, entourée de Vera à la batterie et Alexandra à la basse. Une magie musicale !
Le vendredi 23 octobre 2026
de 21h00 à 23h30
payant
10 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-24T00:00:00+02:00
fin : 2026-10-24T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-23T21:00:00+02:00_2026-10-23T23:30:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6368
Afficher la carte du lieu Le Melville et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Stage : Semaine bien-être (à la carte) Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS 6 juillet 2026
- Atelier theatre et danse 7-10 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS 6 juillet 2026
- Stage de théâtre gratuit pour adolescent·e·s 12-18 ans Association Les Enfants de la Goutte d’Or (EGDO) PARIS 6 juillet 2026
- STAGE FABRICATION DE MASQUES – ATELIERS POUR LES ENFANTS Ateliers SOUHAM Paris 6 juillet 2026
- Stage d’été en arts plastiques association Arzazou PARIS 14 – PARIS 6 juillet 2026