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Naomi & Friends Le Melville Paris

samedi 24 octobre 2026 · Le Melville · Paris

Naomi & Friends Le Melville Paris

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Lieu
Le Melville
Adresse
28 Rue Jean Mermoz
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>10 euros.</p>

Au piano et au chant, Naomi se balade à travers les époques et les styles en interprétant les oeuvres des compositrices qui ont façonné son univers artistique. De Nina Simone à Barbara en passant par Carla Bley et Elis Regina, elle rend hommage à celles qui ont marqué son parcours. Elle sera accompagnée de Vera Campos-Krasutskaya à la batterie et d’Alexandra Comnos à la basse.

Naomi Guetta : piano

Vera Campos : batterie

Alexandra Comnos : basse

Naomi éblouit au piano et au chant, célébrant les compositrices emblématiques comme Nina Simone et Barbara, entourée de Vera à la batterie et Alexandra à la basse. Une magie musicale !
Le vendredi 23 octobre 2026
de 21h00 à 23h30
payant

10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-24T00:00:00+02:00
fin : 2026-10-24T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-23T21:00:00+02:00_2026-10-23T23:30:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz  75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6368


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