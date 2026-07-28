Nasatyas Célébration de l’Automne Écuries Les Sapins Saint-Didier-la-Forêt
jeudi 8 octobre 2026 · Écuries Les Sapins · Saint-Didier-la-Forêt
Informations pratiques
Saint-Didier-la-Forêt
Nasatyas Célébration de l’Automne
Écuries Les Sapins Route des Sapins Saint-Didier-la-Forêt Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 10:00:00
fin : 2026-10-08 14:00:00
Date(s) :
2026-10-08
Accueillez le changement de saison, reliez-vous à l’énergie de la Terre et célébrez l’abondance de l’automne, aux Écuries Les Sapins. Un moment de reconnexion au vivant.
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Écuries Les Sapins Route des Sapins Saint-Didier-la-Forêt 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 07 31 95 francoisebossan2@gmail.com
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English :
Embrace the changing seasons, connect with the Earth’s energy, and celebrate the abundance of fall at Les Sapins Stables. A moment to reconnect with life.
L’événement Nasatyas Célébration de l’Automne Saint-Didier-la-Forêt a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Val de Sioule
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