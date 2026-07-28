Nasatyas -Constellations Familiales Équines Écuries Les Sapins Saint-Didier-la-Forêt

Informations pratiques

Saint-Didier-la-Forêt

Nasatyas -Constellations Familiales Équines

Écuries Les Sapins Route des Sapins Saint-Didier-la-Forêt Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 13:30:00

fin : 2026-10-05

Date(s) :

2026-10-05

Mettez en lumière vos mémoires familiales et schémas inconscients, avec le soutien des chevaux. Retrouvez votre juste place dans un accompagnement unique et bienveillant.

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Écuries Les Sapins Route des Sapins Saint-Didier-la-Forêt 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 07 31 95 francoisebossan2@gmail.com

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English :

Bring your family memories and unconscious patterns to light, with the support of horses. Rediscover your rightful place through a unique and compassionate guidance process.

L’événement Nasatyas -Constellations Familiales Équines Saint-Didier-la-Forêt a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Val de Sioule