Nasatyas Naissance de Tambours Écuries Les Sapins Saint-Didier-la-Forêt

Informations pratiques

Saint-Didier-la-Forêt

Nasatyas Naissance de Tambours

Écuries Les Sapins Route des Sapins Saint-Didier-la-Forêt Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-06

Créez votre propre tambour lors d’un accompagnement unique et symbolique, aux Écuries Les Sapins. Une expérience artisanale et spirituelle à vivre pleinement.

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Écuries Les Sapins Route des Sapins Saint-Didier-la-Forêt 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 07 31 95 francoisebossan2@gmail.com

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English :

Create your own drum during a unique and symbolic workshop at Les Sapins Stables. A hands-on, spiritual experience to be savored to the fullest.

L’événement Nasatyas Naissance de Tambours Saint-Didier-la-Forêt a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Val de Sioule