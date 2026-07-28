UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Didier-la-Forêt

Nasatyas Naissance de Tambours Écuries Les Sapins Saint-Didier-la-Forêt

mardi 6 octobre 2026 · Écuries Les Sapins · Saint-Didier-la-Forêt

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Lieu
Écuries Les Sapins
Adresse
Route des Sapins
Ville
03110 Saint-Didier-la-Forêt
Département
Allier
Tarif

Saint-Didier-la-Forêt

Nasatyas Naissance de Tambours

Écuries Les Sapins Route des Sapins Saint-Didier-la-Forêt Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06
fin : 2026-10-07

Date(s) :
2026-10-06

Créez votre propre tambour lors d’un accompagnement unique et symbolique, aux Écuries Les Sapins. Une expérience artisanale et spirituelle à vivre pleinement.
  .

Écuries Les Sapins Route des Sapins Saint-Didier-la-Forêt 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 07 31 95  francoisebossan2@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Create your own drum during a unique and symbolic workshop at Les Sapins Stables. A hands-on, spiritual experience to be savored to the fullest.

L’événement Nasatyas Naissance de Tambours Saint-Didier-la-Forêt a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Val de Sioule

À voir aussi à Saint-Didier-la-Forêt (Allier)