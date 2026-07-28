Nasatyas Naissance de Tambours Écuries Les Sapins Saint-Didier-la-Forêt
mardi 6 octobre 2026 · Écuries Les Sapins · Saint-Didier-la-Forêt
Informations pratiques
Saint-Didier-la-Forêt
Nasatyas Naissance de Tambours
Écuries Les Sapins Route des Sapins Saint-Didier-la-Forêt Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-06
Créez votre propre tambour lors d’un accompagnement unique et symbolique, aux Écuries Les Sapins. Une expérience artisanale et spirituelle à vivre pleinement.
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Écuries Les Sapins Route des Sapins Saint-Didier-la-Forêt 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 07 31 95 francoisebossan2@gmail.com
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English :
Create your own drum during a unique and symbolic workshop at Les Sapins Stables. A hands-on, spiritual experience to be savored to the fullest.
L’événement Nasatyas Naissance de Tambours Saint-Didier-la-Forêt a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Val de Sioule
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