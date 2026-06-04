Nastyjoe + Caïman La Péniche Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

Nastyjoe + Caïman

La Péniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:30:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

NASTYJOE

< Indie/Post-punk Bordeaux >

Entre indie et post-punk, NASTYJOE convoque The Cure, Blur ou Fontaines D.C. Des concerts intenses, sans fioritures, qui vont droit au but.

Après un premier EP et une centaine de dates à travers la France, sélectionnés aux iNOUïS du Printemps de Bourges et au Prix Chorus, NASTYJOE revient avec The House, premier album taillé pour la scène.

Post-punk dans l’énergie, introspectif dans l’écriture — les murs vibrent, les émotions prennent corps. Une expérience live à ne pas manquer.

CAÏMAN

< Dreamfolk/Indie sorcellerie Lyon >

Quelque part entre Patti Smith, Marika Hackman et Liz Fraser des Cocteau Twins — Caïman tisse des incantations crépusculaires, traversées de métamorphose et de magie.

Folk-rock éthéré, dreampop gothique, guitare électrique dense sa musique fait danser les ombres et appelle les fantômes, sans tristesse, comme une ode à la vie et à la solidarité.

Rodée sur une multitude de scènes — dont Musilac —, elle arrive avec un nouvel album autoproduit, plus puissant que jamais. Un concert de Caïman, c’est une porte entre les mondes. On entre, et on ne ressort pas tout à fait pareil. .

La Péniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 com@lapeniche.org

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English : Nastyjoe + Caïman

L’événement Nastyjoe + Caïman Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-04 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I